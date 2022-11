Rafa Kalimann é fotografada pelo namorado José Loreto e compartilha imagens: “meu fotógrafo”

A influenciadora publicou novas fotos em suas redes sociais nas quais foi clicada pelo namorado José Loreto

Neste domingo, 27, Rafa Kalimann surpreendeu seus fãs ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos tiradas por José Loreto.

A influenciadora apareceu em frente ao mar esbanjando beleza e vestindo um cropped verde-escuro e uma saia preta com uma fenda lateral.

Na legenda das fotos, Rafa se declarou para o namorado que captou as imagens: “Amo me ver pelos seus olhos, meu fotógrafo @joséloreto”.

Os seguidores da apresentadora adoraram as fotos do post e rasgaram elogios ao fotógrafo e à modelo! “Um fotógrafo de primeira com uma modelo linda, gata, deusa”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Acho a Rafa maravilhosa, e mais, vejo como essa mulher cresceu em todo seu envolto, e está certíssima”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Natal!

Recentemente, Rafa Kalimann surgiu no espírito natalino ao compartilhar sua árvore de Natal em um vídeo para as redes sociais.

Em um clipe, a influenciadora mostrava a árvore de Natal toda branca e ainda apagou as luzes da sala para revelar os efeitos das luzes presentes na árvore.