Rafa Kalimann dispensa sutiã e aposta em vestido de cetim com fenda poderosa para evento em São Paulo

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann apostou em um vestido poderoso fendado para evento na última quinta-feira, 15

Redação Publicado em 16/09/2022, às 09h40

Na última quinta-feira, 15, a ex-BBB Rafa Kalimann (27) surgiu belíssima em um evento em São Paulo. Com um vestido poderoso, a apresentadora roubou a cena e exibiu a beleza 'de milhões' em diversas fotos.

Para curtir um evento na capital paulista, Rafa Kalimann apostou em um vestido rosa de cetim, que conta com uma fenda poderosa na lateral, além de um decote poderoso nas costas.

Esbanjando beleza, Rafa Kalimann sorriu para os fotográfos presentes no evento e posou com diversas poses para os registros.

Ainda nesta semana, a apresentadora esteve em Trancoso, na Bahia, e exibiu seu corpo definido em uma sequência de fotos publicadas em sua rede social.

Veja as fotos de Rafa Kalimann:

Fotos: Leo Franco/AgNews

Rafa Kalimann e José Loreto surgem abraçados em foto com elenco de 'Pantanal'

No último sábado, 10, Rafa Kalimann e José Loreto posaram abraçados em uma foto de encontro do elenco da novela Pantanal. A influenciadora e o ator apareceram com Silvero Pereira, Dira Paes, Marcos Palmeira, Isabel Teixeira e Juliano Cazarré em uma temakeria no Rio de Janeiro. “Nossas confraternizações de sempre! Não bastava gravar todos os dias juntos”, escreveu Loreto.

