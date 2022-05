Rafa Kalimann desabafa sobre críticas ao seu corpo: "Eu estava feliz"

Em postagem nas redes sociais, a apresentadora desabafou sobre as críticas que vem recebendo

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 07h19

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29), usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que vem recebendo sobre seu corpo.

A influenciadora digital recebeu diversas críticas ao seu corpo ao compartilhar cliques em Londres, no estádio do Chelsea.

Em seu perfil no Twitter, a influenciadora citou alguns comentários que recebeu e desabafou: "'Tá na pedra, 'ela deve tá com alguma doença', 'acabada', 'assustadora', tá fumando crack', 'perdeu a essência', 'se trata porque tá esquisita', 'você está me dando medo' e uns 4 mil comentários", escreveu.

"Era só uma foto de mais um momento feliz, porque eu estava feliz. É só meu corpo, só meu", destacou Rafa.

Nos comentários, a ganhadora do BBB 21, Juliette (32) saiu em defesa da amiga: "Qual a necessidade de machucar uma pessoa assim? Rafa você é maravilhosaaaa. Linda, inteligente, guerreira, honesta, talentosa, bondosa, gostosa", escreveu.

Linn da Quebrada (31) também deixou seu comentário de apoio: "Amiga, isso é sobre a necessidade de ferir dessas pessoas. Não é nosso, não é seu. Você é incrível, linda, cheia de vida. Te desejo sempre tudo de bom e do melhor. Eu que estive próxima e me senti acolhida vibro para que você se sinta sempre cada vez mais amor", comentou.

Rafa Kalimann assiste ao jogo do Chelsea com o irmão: "Vi os olhos do meu irmão brilhar"

A apresentadora assistiu ao jogo do Chelsea em Londres no último sábado, 7, e claro, registrou o momento nas redes sociais.

Ao publicar as fotos, Kalimann confessou que nunca viu o irmão com os olhos tão brilhantes. "Viemos assistir o jogo do Chelsea. Poucas vezes vi os olhos do meu irmão brilhar tanto", escreveu ela, que também estava acompanhada de Belle Silva (35), que é casada com Thiago Silva (37), zagueiro do Chelsea.