Rafa Kalimann dá show de beleza ao compartilhar fotos com vestido longo

A influenciadora Rafa Kalimann recebeu chuva de elogios dos seus seguidores ao surgir elegante com vestido florido

Nesta segunda-feira, 29, Rafa Kalimann (30) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que aparecia esbanjando beleza.

A influenciadora surgiu deslumbrante usando um vestido longo branco e florido. A peça com alças e pouco decote deixava o corpo escultural da ex-BBB em destaque.

“Todo o segredo da potência e da alegria consiste em descobrir-se em ser fiel a si mesmo, tanto nas menores coisas quanto nas maiores”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem.

Os seguidores de Rafa adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação contendo três fotos. “Pensa em uma mulher gata”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Que vestido lindo”.

Outra fã escreveu: “Parece que saiu diretamente de um filme de época, belíssima e chique demais”. Outra seguidora comentou: “Maravilhosa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Look poderoso!

Quem também surpreendeu as redes sociais ao compartilhar seu look foi a atriz Carla Diaz (32). A ex-BBB surgiu com um vestido preto que combinou com uma peça inusitada.

A atual participante do ‘Dança dos Famosos’, surgiu com um vestido preto com fenda lateral e um par de sapatos de salto alto com formato de borboleta.