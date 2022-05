Rafa Kalimann brilha no red carpet do Festival de Cannes com um look all-black

Rafa Kalimann apareceu poderosa no red carpet do Festival de Cannes vestindo um look all-black

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 18h00

Nesta segunda-feira, 23, Rafa Kalimann (29) marcou presença no Festival de Cannes ao chegar brilhando do red carpet!

A ex-BBB posou no tapete vermelho francês com um vestido longo preto com uma cauda volumosa. A apresentadora do Rede BBB compareceu para a pré- estreia do filme "Decision to Leave" do diretor Park Chan-wook.

Quem também esteve presente em Cannes para a mesma exibição foi Marina Ruy Barbosa, que arrasou em um vestido rosa.

Rafa e Marina não são as únicas brasileiras a pisarem em Cannes. As modelos Alessandra Ambrósio e Adriana Lima marcaram presença no Festival. E a atriz Samantha Schmütz também compareceu ao evento francês.

Confira aqui o look de Rafa Kalimann!

Fotos: Getty Images