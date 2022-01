Rafa Kalimann aumenta a temperatura ao surgir de biquíni em sua mansão

Ex-BBB Rafa Kalimann elevou a temperatura ao ser fotografada de biquíni no jardim da sua casa

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 10h24

Proprietária de uma imensa mansão no Rio de Janeiro, a modelo e ex-BBB Rafa Kalimann (28) arrasou ao recentemente surgir de biquíni no jardim.

Em suas redes sociais, a famosa influenciadora digital foi clicada com um modelito fininho na área externa da casa, próxima da sua piscina.

Sempre fazendo sucesso no Instagram, a morena costuma ser bastante elogiada todas as vezes em que mostra as curvas dela para os admiradores virtuais.

Atualmente, Rafa Kalimann faz parte do time que realiza a cobertura do BBB 22. Como repórter e apresentadora, a artista tem feito entrevistas com os participantes eliminados desta edição do reality show.

Veja as curvas da ex-BBB Rafa Kalimann!