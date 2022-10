Rafa Kalimann arrasa em festa a fantasia vestida de Marilyn Monroe

Influenciadora Rafa Kalimann mostra novas fotos de sua noite vestida como a estrela de Hollywood

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 17h03

Nesta quinta-feira, 13, Rafa Kalimann (29) decidiu arrasar com tudo ao apostar numa fantasia de Marilyn Monroe para uma festa de Halloween. A apresentadora surgiu toda produzida igual ao grande ícone do cinema e de Hollywood no século XX.

A ex-BBB mostrou em seu perfil oficial do Instagram mais alguns registros da noite especial durante o evento de Halloween organizado pela marca francesa de cosméticos Sephora.

“Marilyn in Action”, escreveu a apresentadora em sua publicação no Instagram, que traduzida, quer dizer “Marilyn em ação”. Nas fotos, podemos ver alguns registros dos bastidores, tanto da preparação de Rafa para assumir a personalidade da grande atriz, quanto de momentos do evento.

Nos comentários, amigos e seguidores da modelo foram à loucura com as novas fotos. “Amei”, comentou Matheus Mazzafera. “Nossa Marilyn Kalimann”, brincou uma seguidora. Além dos milhares corações e emojis de carinhas apaixonadas.

Veja a publicação de Rafa Kalimann

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann arrasou na produção para o evento de Halloween da Sephora, a apresentadora e ex-BBB escolheu se fantasiar em homenagem à estrela de cinema de Hollywood Marilyn Monroe.

Nos Stories de seu Instagram oficial, a modelo apareceu mostrando que começou a preparação para a transformação na atriz norte-americana horas antes do evento realmente começar.

"Olá, Sra. Monroe", escreveu Rafa na legenda da publicação em que aparece já vestida como Marilyn. Nas fotos, a gata posa de vestido longo rosa tomara que caia e fendado, usando um par de luvas e alguns acessórios brilhantes.

Nos comentários da publicação, Rafa ganhou diversos tipos de elogios de famosos e seguidores. O seu namorado, José Loreto, que interpretou Tadeu na novela das nove de grande sucesso, Pantanal, não deixou de exaltar a beleza da namorada: "Ela se multiplica, ela… encantado desde sempre, Mrs Monroe”, disse o amado.