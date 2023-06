Rafa Kalimann aposta na beleza em look decotadíssimo e recebe elogios: “Sucesso”

A influenciadora Rafa Kalimann recebeu chuva de elogios ao surgir com um look elegante todo branco em novas fotos

Nesta sexta-feira, 9, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram, uma série de fotos do seu look. A influenciadora apostou na beleza ao surgir com um look todo branco.

A participante do ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão com Huck’, surgiu com terninho de grife decotadíssimo e calça todos brancos. Para completar seu look, a apresentadora usava óculos escuros e sapatos de salto alto.

“Tem uma segunda na minha sexta”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem fazendo referência ao feriado nesta última quinta-feira, 8.

Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa adorou as fotos e rasgou elogios para a amiga: “Linda”. Marina também deixou um comentário em fotos recentes da influenciadora, e ex-BBB, Jade Picon.

Os seguidores de Rafa adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Gata demais”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Empresária de sucesso”. E outra admiradora ainda disse: “Linda”.

“Maravilhosa”, escreveu um seguidor. E outra fã ainda elogiou: “Que linda”. Uma outra admiradora ainda brincou com a legenda da postagem e comentou: “Tem uma linda no meu feed”.

Ainda nesta semana, Rafa Kalimann levou seus fãs à loucura ao posar com um biquíni fininho. A influenciadora surgiu em um vídeo passando protetor solar em seu corpo durante um dia de sol no Rio de Janeiro.

“Quando você ganha uma horinha pra curtir esse dia lindo que está fazendo no Rio”, escreveu Rafa na legenda do clipe sensual feito no quintal de sua casa.

Amigas!

Recentemente, Rafa Kalimann causou comoção nas redes sociais ao reencontrar uma amiga nos estúdios da Rede Globo. A influenciadora se encontrou com a cantora Manu Gavassi, com quem participou do BBB 20.

“Matando a saudade da minha pequena, Manu Gavassi", escreveu a ex-apresentadora do programa “Casa Kalimann” na legenda da postagem.