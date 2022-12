Rafa Kalimann aposta na beleza e elegância em look para jantar em São Paulo

A influenciadora Rafa Kalimann elegeu look elegante e luxuoso para jantar em restaurante de São Paulo

Nesta quarta-feira, 14, Rafa Kalimann (29) deixou seus seguidores babando ao surgir esbanjando elegância em novas fotos publicadas em seu Instagram.

A influenciadora, que atualmente mora no Rio de Janeiro, posou com um sobretudo branco de vinil com um grande cinto preto no meio.

“Uma noite fria e feliz – paulistana”, escreveu a ex-BBB na legenda do carrossel com sete fotos do look para um jantar em restaurante luxuoso de São Paulo.

Os fãs de Rafa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Amei o look”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Gata demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Cazalzão!

No último domingo, 11, Rafa Kalimann e o namorado José Loreto (38) aproveitaram o dia na praia! Nas redes sociais, o casal compartilhou uma série de fotos do domingo ensolarado no Rio de Janeiro.

"O mar tava mais lindo que o normal e uma curiosidade foi que ontem eu boiei no mar pela primeira vez ontem. Conheci o mar tarde e sempre tive medo/respeito. Foi especial", revelou Rafa sobre a ida à praia.