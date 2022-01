De vestido preto. Rafa Kalimann encantou a web com sua participação no 'Podcats'

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h50

Nesta quarta-feira, 26, Rafa Kalimann (28) foi a segunda convidada da nova temporada do Podcats, apresentado por Virginia Fonseca (22) e Camila Loures (26).

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou o look escolhido para a entrevista e surpreendeu com a beleza.

A apresentadora e ex-BBB optou por um vestido preto com detalhes em brilho no busto, uma das tendências de 2022.

Além do look, Rafa também posou ao lado de Camila Loures e Virginia Fonseca, que receberam a ex-BBB na segunda temporada do Podcats.

Recentemente a atriz também fez sua estreia no Bate-Papo BBB, onde conversou com o primeiro eliminado do BBB22, Luciano Estevan (28).

Em seu Instagram Rafa também surpreendeu e esbanjou todo seu estilo e elegância em blazer bege escolhidos para sua estreia no Bate-Papo BBB.

E claro, amigos e fãs de Rafa Kalimann marcaram presença entre os comentários das fotos: "Como é bonita né garota", escreveu Bruna Marquezine (26). "Você brilhou Rafa, exalou o que é!", comentou Poliana (44), seguida por fãs da ex-BBB.

Recentemente, Virginia e Camila Loures receberam a ganhadora do BBB21, Juliette (32) na estreia da segunda temporada do Podcats.

Rafa Kalimann aposta em vestido preto para participar de entrevista: