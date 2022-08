Rafa Kalimann aparece elegante em looks diferentes para ensaio fotográfico

A influenciadora Rafa Kalimann posou com diversos looks em um ensaio fotográfico e esbanjou beleza

24/08/2022

Nesta quarta-feira, 24, Rafa Kalimann compartilhou em seu Instagram alguns looks que vestiu durante um ensaio fotográfico.

Em seus stories, a influenciadora apareceu com um elegante vestindo bege e em seguida com um look monocromático composto por um cropped e uma calça verde neon.

A apresentadora chegou ao local do ensaio com um look composto por um moletom preto e uma saia vermelha xadrez. “E falem que meu look tá estranho, por favor, que é o que eu desejo. A intenção era essa”, brincou Rafa.

Sobre este mesmo look, a participante do BBB 20 foi ao seu Twitter rebater comentários de internautas que criticaram suas roupas. “Eu fico vendo o povo espumando no meu direct, me xingando pelo look que EU estou usando como se eles fossem obrigados a usá-lo. Enquanto isso eu tô me divertindo, sendo livre para usar o que quero, cada dia mais. E desejando o mesmo para quem se incomoda", disparou a ex BBB.

Confira aqui os looks usados por Rafa Kalimann!

Reprodução: Instagram

De biquíni!

No último dia 23, a influenciadora elevou a temperatura das redes sociais ao publicar fotos de biquíni exibindo o corpão.

"Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força", escreveu a namorada de José Loreto nas fotos em preto e branco.