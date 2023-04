Rafa Kalimann abre álbum de fotos 'de sua melhor versão': ''Que lembrem de mim assim''

Após completar 30 anos, influencer e ex-BBB Rafa Kalimann encanta ao postar série de cliques de viagens e descreve cada um dos registros

A ex-BBB Rafa Kalimann (30) completou mais um ano de vida no dia 2 de abril e usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 12, para dividir com os fãs registros da viagem em comemoração a chegada dos 30 anos!

No seu perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de 10 cliques e ainda fez questão de listar e descrever cada um deles. Nas fotos, Rafa aparece curtindo a Amazônia, para onde viajou na companhia do novo affair, o empresário Antonio Bernardo Palhares, com quem recentemente aproveitou show da cantora Joelma no Rio.

Em alguns registros, a apresentadora aparece tomando banho de rio, em momento fofo com a sobrinha, Sofia, em passeio de barco em Salvador e em praia no Rio.

"Um post cheio de vida da minha melhor versão. 1 . me emocionei assistindo o sol beijando o rio negro na Amazônia, um dos mais lindos que já vi. contempla. 2 . como passei meu aniversário: mergulhada no rio negro, sentindo a energia vibrante dele. descanso. 3 . algumas horas inesperadas em Salvador pra viver de sorriso largo fazendo o que meu coração pediu. intensidade. 4 . é o 4. profundidade. 5 . querendo aproveitar cada segundo do amor que sinto por Sofia. família. 6 . teu toque certeiro , teu cheiro é meu cheiro rubelrubelrubel. calmaria. 7 . encontro com a Sumaúma depois de 2 barcos e uma trilha pra ver a “árvore sagrada” e gigante da Amazônia. especial. 8 . acordei (sem despertador, foi meu pedido de aniversário) com parabénnsss pra você de bolo feito com amor. presentes. 9 . quando eu partir desejo que lembrem de mim assim: sorrindo, dançando e com minha cervejinha na mão. essa é a minha melhor versão. entregue. 10 . me sentindo a Helena do maneco na praia carioca, faltou a água de coco. feliz", disse Rafa ao legendar a publicação.

Confira as fotos de Rafa Kalimann em viagem de aniversário:

Rafa Kalimann se emociona ao falar de crises de pânico

A influenciadora digital Rafa Kalimann falou sobre como o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, tem ajudado a lidar com as questões emocionais. Antes de sua apresentação, no palco do programa no domingo, 09, a ex-BBB foi questionada por Luciano Huck (51) sobre suas crises de pânico.

“Eu lido com crises de pânico há uns 4, 5 anos e nesse começo de ano, na virada do ano pra cá, intensificou muito, eu passei por uma fase delicada em relação a isso, mas cuidando muito, com acompanhamento médico, tudo muito certinho. Mas, de fato, foi uma diferença muito grande quando comecei a fazer o Dança, ativou algo aqui dentro de mim muito precioso de me jogar, acho que algo novo, me desafiar, e a minha cabeça... Tudo muda. Então, eu não tive crise de pânico [desde então]".

“[O Dança] é uma tabelinha para mim. É uma vitória quando consigo superar isso, dia após dia. O Dança tá me fazendo muito bem, muito bem mesmo", completou a apresentadora. Após relato de Rafa Kalimann, Tata Werneck também contou que já sofreu com crises de pânico e ressaltou a importância dos exercícios.

