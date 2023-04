Radicalizou! Larissa Manoela choca ao surgir de cabelo curtinho: ''Natural''

Atriz Larissa Manoela choca ao passar a tesoura nos fios e apostar em visual curtinho para personagem

A atriz Larissa Manoela (22) chocou ao surgir com um novo visual nesta quinta-feira, 06. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos exibindo as madeixas cortadas e surpreendeu ao passar a tesoura nos fios.

Antes com os cabelos longos, a artista global chamou a atenção ao aparecer com um corte acima dos ombros. Sem maquiagem e com um tom bem natural, Larissa Manoela falou sobre a transformação.

"O cabelinho natural DELAH! O meu fiel escudeiro, guerreirinho. Cuidando dessa belezinha no @lacesandhair pra ele seguir firme nas missões transformadoras das minhas personagens", contou a atriz sobre a mudança para um papel.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o novo cabelo da famosa. "Fico impressionada o quanto você linda", elogiou uma pessoa. "Perfeita", definiram os fãs.

Veja o novo visual de Larissa Manoela:

Noivos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem nova tatuagem de casal

Apaixonada, Larissa Manoela não esconde o amor pelo noivo, o ator André Luiz Frambach (26), inclusive faz questão de eternizá-lo na pele. Nesta terça-feira, 04, o casal decidiu fazer uma nova declaração romântica e surgiram com tatuagens iguais no mesmo local para celebrar a união de sucesso.

Pelos stories, Larissa registrou o ato: “Aprontando com @Maffeitattoo e os parceiros da vida”, a atriz escreveu marcando o perfil do tatuador, além do namorado e de alguns amigos do casal, enquanto exibia sua nova nova tatuagem, que combina duas digitais formando um coração, na parte interna do braço, com traços delicados.

Em seguida, a estrela mostrou a tatuagem de André Luiz, que exibiu o braço musculoso com o mesmo desenho: “Já fez a obra do casal”, ela disse sobre o trabalho do tatuador e se derreteu pelo amado: “Lindo”, Larissa escreveu sobre o noivo e completou com um emoji de coração. Para finalizar, ela compartilhou um clique exibindo os braços tatuados com o noivo. Veja como ficou aqui.