Que look é esse? Simaria causa com transparência: 'Kim Kardashian?'

Parece a Kim Kardashian? Simaria causa ao surgir com look ousado e é comparada com famosa milionário dos EUA; veja as fotos

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção nesta terça-feira, 10, ao compartilhar fotos em sua rede social usando um look arrasador. A famosa resgatou os registros e impressionou ao surgir mais uma vez com o vestido nada discreto.

Apesar da peça ser preta, o modelo, com uma parte de veludo, deixou as curvas esculturais da irmã de Simone Mendes em evidência por ser colado e transparente na lateral. Cheia de luxo, ela arrematou a combinação com joias e foi até comparada com a socialite Kim Kardashian.

"La pantera", escreveu a artista na legenda ao surgir fazendo poses e carão para a câmera. Nos comentários, a musa foi coberta de elogios. "Kim Kardashian? Não quem é ela perto de Simaria Mendes Rocha!", brincaram os fãs. "Sempre maravilhosa" admiraram outros.

Essa não é a primeira vez que a cantora é comparada ou até confundida com a empresária milionária que era casada com Kanye West. Tempos atrás, Simaria foi chamada pelo nome da norte-america ao surgir com um maiô nude.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Simaria detalha rotina com os filhos e rebate críticas

Recentemente, a cantora Simaria, ex-dupla de Simone, mostrou o seu lado mãe para seus seguidores. Em suas redes sociais, a sertaneja detalhou como é a sua rotina com os filhos e mostrou a todos que cuida deles sem ajuda de terceiros.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu de óculos escuros para falar sobre o seu dia a dia com Giovanna e Pawel, frutos de seu antigo relacionamento com Vicent Escrig. "Bom dia galera! Acabei de chegar da escola, eu acordo todo dia às 6 horas para deixar meus filhos na escola", disse Simaria.

Em seguida, ela ainda rebateu críticas sobre não participar ativamente da vida dos filhos. "É impressionante como o público pensa que a gente tem uma vida de rainha. Que a gente tem 290 seguranças, 59 funcionários, 890 cozinheiros, e não é assim que funciona", desabafou Simaria, que continuou. "Eu sou mãe raiz. Acordo e levo meus filhos na escola, mesmo fazendo as minhas coisas, compondo, escrevendo... Eu ainda volto, busco". Veja mais aqui.