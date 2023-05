Quase quatro meses após acidente, Luciana Gimenez surge deslumbrante com vestido curto e salto alto

A apresentadora Luciana Gimenez surgiu toda produzida nas redes sociais e falou sobre voltar a usar salto alto após o acidente

Luciana Gimenez (53) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece deslumbrante.

Nesta sexta-feira, 5, a apresentadora surgiu no feed do Instagram usando um vestido preto, curto e justo, com recorte nos seios e na cintura. O modelo deixou a cintura fininha da artista em destaque.

Além disso, Gimenez ainda apostou em um sapato de salto alto, e contou que essa foi a primeira vez que usou um salto desde que sofreu um acidente enquanto esquiava no começo do ano.

"Sextou por aqui e aí? Quase 4 meses sem colocar um salto, voltando hoje aos poucos só para fazer essa produção linda… gostaram?", escreveu a artista na legenda da publicação.

A produção de Luciana ganhou curtidas e elogios dos seguidores. "Gata", disse uma internauta. "Deusa", comentou outra. "Perfeita demais", escreveu uma seguidora. "Ela é totalmente demais", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Luciana Gimenez produzida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Despedida de membro da família

A apresentadora Luciana Gimenez desabafou em sua rede social sobre uma perda que sua família terá. Abalada e chorando, a famosa contou que seu cachorro, de 16 anos, será sacrificado e que ela precisou se despedir dele.

"Ultimamente só choro, seja do exame que dói, agora meu cachorro que tá com 16 anos e ele não aguenta mais ficar em pé, tá com uns problemas de saúde e vão sacrificar o cachorro amanhã. Ultimamente tenho chorado mais do que chorei a vida inteira, tem sido um ano bastante intenso… Eu dei ele de presente pro Marcelo, meu ex, ele era pequenininho, só que ele era enorme, ele era um cachorro bravo, mas era tão doce, ele cuidava muito do Lolo, muito ruim se despedir de bichinho porque ele faz parte da família", desabafou a apresentadora.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!