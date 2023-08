Priscila Sztejnman chama atenção ao curtir o dia à beira da piscina: "Linda"

A atriz Priscila Sztejnman, a Helena de 'Vai na Fé', ganhou elogios ao mostrar fotos curtindo o dia em Nova York

Priscila Sztejnman, que interpreta a personagem Helena na novela das sete da TV Globo, Vai na Fé, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 10, ao postar uma sequência de cliques à beira da piscina. Ela curtiu alguns dias de descanso em Nova York, nos Estados Unidos, e volta ao Brasil para assistir o último capítulo da trama, que acontece nesta sexta-feira, 11, com os colegas de elenco.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz surge esbanjando beleza e seu corpo escultural ao fazer várias poses usando um maiô vermelho. Depois, ela também compartilhou um vídeo feito por uma amiga, em que aparece nadando e depois saindo da piscina.

Já a legenda, Priscila fez uma reflexão sobre como viajar ajuda a resolver situações difíceis. "Viajar não faz os problemas desaparecerem, mas é uma tentativa de te trazer novas ideias de como resolver as dores", disse ela no começo do texto.

Depois, a atriz falou sobre o último capítulo de Vai na Fé. "Voltando hoje dos dias de férias em NY pra amanhã assistir o último capítulo da novela que tanto me ensinou e fechar esse ciclo lindo com vontade de abrir outros próximos. Desejando sempre força e clareza para não me perder de mim, porque cada vez mais aprendo que erramos quando estamos perdidos de nós. E nos encontrarmos é sempre a maior viagem de todas", completou a postagem.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Linda demais", disse uma fã. "Já disse que você é a mulher mais linda do mundo? Só queria lembrar mesmo", escreveu outra. "Você sempre iluminando tudo ao seu redor", falou uma terceira.

Confira a publicação:

Regiane Alves ganha de parceira de 'Vai na Fé'

Na última terça-feira, 8, a atriz Regiane Alves participou do programa Encontro e bateu um papo com a apresentadora Patrícia Poeta. Na reta final da novela das sete da Globo, Vai na Fé, na qual vive Clara, a artista foi surpreendida com um recado de Priscila Sztejnman, a intérprete de Helena no folhetim.

"Eu acho que a gente nunca ficou tanto tempo sem nos vermos desde que a gente começou esse processo. Então assim, estou morrendo de saudade de você, tô doida para gente se ver na sexta-feira e assistir o capítulo juntas. O último capítulo da nossa jornada de Clara e Helena. Um beijo gigante, te amo muito, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Clara, parabéns pela mulher incrível que você é. Eu só tenho a agradecer, foi muito bom, né? Era pra ser nossa parceria e você tá de parabéns por mais um trabalho lindo na sua carreira", declarou a artista para Regiane.