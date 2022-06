Preta Gil surge com vestido coladinho e desabafa sobre críticas ao corpo: ''Acabei ficando com medo''

Cantora Preta Gil posta fotos com look justinho e confessa que ficou com medo de críticas ao corpo

A cantora Preta Gil (47) surgiu deslumbrante nas redes sociais com um look poderoso na noite de quarta-feira, 08!

A artista foi convidada do programa Saia Justa, comandado por Astrid Fontenelle, ao lado de Sabrina Sato e Larissa Luz. Em seu perfil no Instagram, a filha de Gilberto Gil (79) compartilhou registros com vestido coladinho de gola alta e mangas compridas, que deixou suas curvas em evidência.

Na legenda da postagem, a famosa escreveu um texto sobre as críticas ao seu corpo e admitiu que pensou duas vezes para postar os cliques, como medo de ser acusada de ter usado aplicativo para editar fotos.

"Ontem quando vi essa foto, me achei linda! Mas em seguida, me deu um receio de postar, fiquei preocupada das pessoas acharem que eu fiz photoshop para mudar meu corpo. Tudo isso por questão de ângulo, luz e vestido mais justo, que resultou em uma silhueta mais fina! E eu acabei ficando com medo das críticas! Loucura, né? A que ponto chegamos!!! O julgamento adoece e faz a gente perder a nossa essência e espontaneidade", desabafou a famosa.

"Meninas, obrigada pelo programa e recepção de ontem. Me senti em casa! Vocês são incríveis @astridfontenelle @sabrinasato @larissaluzeluz. Fez falta minha amada @luaxavier. Que tenha uma boa recuperação logo!", agradeceu Preta.

A atriz Luana Xavier, uma das apresentadoras, não esteve presente pois está se recuperado da covid-19.

Preta Gil homenageia a amiga Fernanda Paes Leme

Fernanda Paes Leme completou 39 anos de vida no último sábado, 04, e recebeu uma linda homenagem de Preta Gil na web! "Sabe aquela amiga que você pode contar pra tudo? Que sempre vai te dizer a verdade, sempre vai ser transparente, sincera, amorosa, prestativa, doce e com a melhor risada do mundo? Essa é a Fepa, minha Tchuca e meu amor. São anos de amizade, de histórias, de muita cumplicidade e hoje a gente celebra sua vida. Te amo muito @fepaesleme, a sua felicidade sempre vai ser a minha", disse a artista.

Confira as fotos de Preta Gil com o look poderoso:

