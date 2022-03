Preta Gil posta fotos de biquíni e se despede do verão: ''Estação que eu tanto amo''

A cantora Preta Gil publicou algumas fotos de biquíni e falou sobre o fim do verão

Preta Gil(47) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para se despedir do verão.

No feed do Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de fotos em que aparece de biquíni na praia, e falou sobre o fim da estação que mais ama.

"Chegou ao fim o verão, essa estação que eu tanto amo e que me recarrega de todas as maneiras! Bem-vindo Outono! #pretasendopreta", escreveu a artista na legenda da publicação. A nova estação começou neste último domingo, 20.

Os fãs elogiaram os cliques de Preta na praia. "Uau que linda", disse uma seguidora. "Minha musa que amo!", comentou outra. "Linda e plena em qualquer estação", afirmou uma fã.

Volta do Bloco da Preta

Preta Gil dividiu uma ótima notícia com os fãs. Após dois anos afastada dos palcos devido à pandemia da covid-19, a cantora contou que fará seu primeiro show com o Bloco da Preta no dia 25 de março, no Rio de Janeiro.

"É com meu coração transbordando de alegria, que eu venho anunciar oficialmente o meu primeiro show com o @blocodapreta, depois de 2 anos!!! O evento acontecerá dia 25/03, no meu Rio, lá no @qualistage, que fica na Barra da Tijuca", revelou ela.

