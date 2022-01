Preta Gil chama atenção ao exibir seus fios brancos na web: ''Amando cada mecha nova!''

Preta Gil deixou seus fãs babando ao surgir deslumbrante em cliques na web exibindo seus fios brancos

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 17h54

Nesta quarta-feira, 26, Preta Gil (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir os fios brancos que estão crescendo em seu cabelo.

A cantora publicou um clique onde ela aparece com uma make básica e com os cabelos soltos, enquanto exibia a raiz de suas madeixas com alguns fios bem branquinhos que estão crescendo na lateral.

Na legenda, ela falou com carinho dessa fase de sua vida: "Eu com os meus cabelos brancos, não quero guerra com ninguém! A liberdade de curtir minhas fases da forma que eu me sinto bem. Amando cada mecha nova!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Sempre linda!", falou outro. "Tá fincando cada dia melhor!", escreveu um terceiro.

Homenagem de mãe!

Recentemente, Fran Gil (27), completou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem da mãe, Preta.

A cantora postou um vídeo cheio de cenas que viveu com om menino em diferentes fases da vida dele e aproveitou para se derreter por ele na legenda: "Eu tenho uma sorte tão grande em ser sua mãe, eu tenho tanto orgulho do homem, pai, artista que você é, mas tanto orgulho que meu coração transborda de amor!", escreveu ela na ocasião.

Confira o clique de Preta Gil exibindo seus primeiros fios brancos: