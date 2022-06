Preta Gil arrasa de biquíni ao som de Gloria Groove e encanta a web: ''Sereia''

Cantora Preta Gil arranca elogios de famosos e fãs ao mostrar o corpaço em dia no Rio São Francisco, na Bahia

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 07h41

A cantora Preta Gil (47) arrancou elogios dos fãs nas redes sociais ao postar registros de biquíni!

A artista surgiu deslumbrante com look de praia estampado em vídeo com imagens feitas por Jeff OHH e Geovane Peixoto. Em seu feed no Instagram, na quinta-feira, 02, a gata exibiu suas curvas e esbanjou estilo ao som da música Bumbum de Ouro, de Gloria Groove, curtindo dia no Rio São Francisco, na Bahia, onde recentemente aconteceu o show de 50 anos de Ivete Sangalo.

"Quando coloquei meu body [corpo] pra jogo no Rio São Francisco com a maravilhosa Carla Rocha", escreveu Preta na postagem.

Nos comentários, famosos e fãs destacaram a beleza da filha de Gilberto Gil. "Delícia", exaltou Ivete Sangalo. "Tomeeee", brincou Pabllo Vittar. "Essa sereia precisa voltar para as águas do nosso São Francisco", disse uma fã. "Um arraso", disse outra.

Preta Gil celebra aniversário de Flora Gil

Preta Gil prestou uma linda homenagem para a madrasta, Flora Gil, na quinta-feira, 02. "Hoje é o dia da @floragil_, ela que sempre foi mãe de todos nós, além de ser minha grande amiga e madrinha do meu filho @franciscogil e da minha neta Sol de Maria!!! "E o que eu posso desejar? Que nossa família siga sempre unida e abençoada, rodeada pelos seus cuidados, carinho e amor!!! Eu te amo e te admiro, minha Mamis!!! Amo ter você comigo!!! Saúde, saúde e saúde!!!", declarou a artista.

Confira o registro de Preta Gil de biquíni: