Prestes a completar 48 anos, Flávia Alessandra rouba a cena de biquíni cavado: ''Que corpo!''

Atriz Flávia Alessandra posta série de fotos com a virilha à mostra em biquíni cavado e recebe elogio do maridão, Otaviano Costa

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 15h02

A atriz Flávia Alessandra (47) é dona de um corpaço e costuma exibir sua beleza natural nas redes sociais!

Desta vez, a artista deixou os fãs babando ao abrir um álbum de fotos de biquíni neste domingo, 05, em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a musa surgiu com look estampado fininho, ostentando suas curvas esculturais. Com parte da virilha à mostra, ela esbanjou sensualidade e estilo ao completar o visual com chapéu e óculos escuros.

"Domingou com friozinho e sol", escreveu Flávia na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza da gata, que também recebeu uma mensagem do maridão, Otaviano Costa (48). "O meu sol", babou o apresentador. "Que mulheeeer!!!", "Poderosa", "É uma deusa", "Que corpo!", "Mulher linda demais. Sou seu fã", declararam os seguidores.

Flávia Alessandra abre álbum de fotos de viagem e encanta

Recentemente, Flávia Alessandra usou suas redes sociais para compartilhar um pouco de sua viagem pelos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. A famosa posou de costas mostrando seu bumbum redondinho e causou na web! "Lençóis Maranhenses era um lugar que sempre quis conhecer, fiquei realmente impressionada com tamanha beleza e preciosidade. Realmente esse Brazilsão tem muita beleza a se explorar. Logo eu volto e levo a minha gangue", disse ela sobre a viagem.

Confira as fotos de Flávia Alessandra de biquíni: