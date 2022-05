Prestes a completar 29 anos, Giovanna Lancellotti surge belíssima em cliques especiais

A atriz está na contagem regressiva para a o aniversário e compartilhou selfies especiais

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 13h39

A atriz Giovanna Lancellotti (28) está na contagem regressiva para seu aniversário, e compartilhou cliques belíssima em seu perfil no Instagram.

Giovanna compartilhou duas selfies e colocou o sorrisão para jogo. Nas fotos, Gi apareceu com óculos estilosos e claro, deixou os fãs babando.

No post, Giovanna escreveu: "No insta, na vida. Encerrando hoje os 28 anos com chave de ouro", destacou.

Nos comentários, fãs e amigos de Giovanna usaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Que linda! Que essa fase seja incrível", desejou um. "Perfeita demais", disse outro. "Felicidades, sempre", comentou o terceiro.

A atriz completa 29 anos no sábado, 21, e já está a todo vapor para as comemorações a chegada da nova idade.

Giovanna Lancellotti surge belíssima em cliques especiais: