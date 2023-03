Poliana Rocha surge esbanjando beleza e estilo ao compartilhar look para viagem

A jornalista Poliana Rocha recebeu chuva de elogios ao compartilhar seu “aerolook” cheio de estilo

Nesta última quinta-feira, 2, Poliana Rocha deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos no aeroporto.

A esposa do cantor Leonardo surgiu esbanjando estilo e beleza em um look composto por um cropped preto e calças da mesma cor. Para completar, a jornalista ainda usava uma jaqueta bege.

“Partiu. Sempre com Deus no comando! Boa noite”, escreveu a mãe do cantor Zé Felipe na legenda das duas fotos publicadas.

Os seguidores de Poliana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Seu nome é luz! Você transmite uma paz que não tá no gibi”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Linda”.

Viagem em família!

Nesta última quinta-feira, Virginia Fonseca encantou seus fãs ao publicar fotos em família durante viagem a Orlando.

A influenciadora surgiu ao lado do marido Zé Felipe e das filhas Maria Alice e Maria Flor nos parques da Disney.