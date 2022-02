Poliana Rocha surge de biquíni super transparente e tira o fôlego em dia de piscina

Esposa do cantor sertanejo Leonardo, Poliana Rocha surge de biquíni super transparente na piscina

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 14h21

Aos 45 anos de idade, Poliana Rocha deixou a sensualidade falar mais alto na hora de escolher um modelito de biquíni para aproveitar o verão deste ano.

Em suas redes sociais, a esposa do cantor sertanejo Leonardo (58) esbanjou beleza ao ser clicada na piscina da sua fazenda neste último final de semana.

"Finalizando esse domingo com um sorriso no rosto e gratidão no coração", escreveu a loira que deixou muita gente impressionada com a peça transparente e super provovante

Famosos como Eliana, Mileide Mihaile, Andressa Suita, Ticiane Pinheiro e até sua própria nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca, reagiram e aprovaram a foto poderosa de Poliana Rocha na internet.

Veja o corpão da Poliana Rocha!