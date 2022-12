Poliana Rocha impressiona ao mostrar barriga sarada em foto vestindo look estiloso

A jornalista e esposa de Leonardo, Poliana Rocha deixou a barriga de fora em foto vestindo um look estiloso composto por um cropped

Nesta quinta-feira, 22, Poliana Rocha (46) deixou seus seguidores babando ao compartilhar foto mostrando seu look para o dia.

Em seu Instagram, a jornalista surgiu com a barriga à mostra e esbanjando beleza com um look estiloso. A esposa de Leonardo usava um cropped bege que exibia seu abdômen sarado.

A mãe de Zé Felipe (23) ainda usava uma calça social, também bege, e um chamativo casaco rosa que serviu para quebrar com o resto do look em tons neutros. A musa ainda usava óculos transparentes e carregava uma pequena bolsa bege.

“Me despeço do escritório esse ano, com a sensação de dever cumprido! Obrigada Senhor”, escreveu a avó de Maria Flor (2 meses) e Maria Alice (1).

Os seguidores de Poliana adoraram as fotos e exaltaram sua beleza e estilo nos comentários! “Linda e elegante”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Ooo mulher elegante, gente. Admiro demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Irmãs!

Na última segunda-feira, 19, Virginia Fonseca (24) encheu a web de fofura ao mostrar um vídeo das duas filhas Maria Alice e Maria Flor interagindo.

A vovó Poliana Rocha adorou o clipe e babou nas netas, comentando: “Amooo”. A mãe das meninas também amou o momento e escreveu na legenda: “Ainda não acostumei com esse amor todo. Que coisa mais linda de se ver, amamos vocês demais. Que Deus abençoe a vida de vocês e essa união”.