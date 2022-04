Poliana Rocha chama atenção da web ao esbanjar corpão escultural com um biquíni mínimo: ''Maravilhosa!''

Poliana Rocha arrancou elogios dos seus seguidores ao surgir usando um biquíni mínimo em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 19h11

Nesta quarta-feira, 27, Poliana Rocha (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir seu corpão escultural em alguns cliques arrasadores.

A jornalista publicou uma série de registros onde ela aparece com um biquíni mínimo, com um top tomara que caia com uma boca estampada e uma calcinha fio dental.

Na legenda, ela escreveu uma mensagem positiva: "O tempo mais importante é o agora, curta, viva e acima de tudo, AGRADEÇA".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Gata de verdade!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Olha o corpo dessa mulher!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Poliana Rocha esbanjando beleza ao usar um biquíni mínimo: