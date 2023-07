Poderosa, Yasmin Brunet causa na web ao exibir produções: ''São fases e fases''

Modelo e influenciadora Yasmin Brunet publica vídeo reunindo diferentes looks e arranca elogios dos seguidores pela beleza

A modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet, que recentemente foi criticada por suas tatuagens, chamou atenção nas redes sociais com uma publicação na noite do último sábado, 01.

Em sua conta no Instagram, a filha de Luiza Brunet postou um vídeo reunindo alumas produções impecáveis. Nas imagens, a loira aparece de biquíni azul exibindo seu corpão e com diferentes looks, como um vestido tomara que caia preto coladinho e uma peça transparente.

"A roupa que ela usa em casa é mais bonita que as suas em dia de baile", diz a postagem feita por um fã-clube. "Esse post é só para lembrar vocês de irem lá no outro app, porque tem muitos vídeos novos. São fases e fases", disse Brunet na legenda.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios à gata. "Para mim, uma das pessoas do meio artístico mais linda que existe", "Deusa", "Sereia linda", "Ela parece uma menina de 19 anos", "Você é um absurdo", "Belíssima", destacaram.

Confira o vídeo de Yasmin Brunet:

Yasmin Brunet não engole críticas às suas tatuagens e desabafa

Yasmin Brunet resolveu desabafar ao ser alvo de críticas nas redes sociais. É que a modelo dividiu opiniões na web, após compartilhar diversos cliques de biquíni, onde deixou algumas tatuagens à mostra.Inclusive, até recebeu reclamações por ter 'estragado seu corpo'.

"Você é tão linda, mas suas tatuagens não combinam com sua beleza", opinou uma. "Porque são mal feitas. A famosa tatuagem de 'cadeia'", afirmou outra. "Muito bonita, pena que estraga o corpo com tatuagem", falou uma terceira.

Em entrevista ao portal da Marie Clarie, a ex-namorada do surfista, Gabriel Medina, foi super sincera ao destacar que não se importa com as críticas que recebe diariamente: “Eu amo as minhas tatuagens, cada uma tem uma história e um significado para mim. Então, o que posso dizer é que não me arrependo de ter feito nenhuma. As críticas definitivamente não me atingem em nada neste ponto”, pontuou.