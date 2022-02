Pocah ousa no fio dental e rouba a cena com bumbum sarado: ''Espetáculo''

Funkeira Pocah ousa no fio dental e chama atenção no Instagram

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 09h33

Que espetáculo!, escreveu um admirador virtual da cantora carioca Pocah (27) ao recentemente vê-la com um modelito super ousado na web.

No feed do seu Instagram oficial, a funkeira e ex-BBB apareceu com um fio dental cor de rosa e poderosíssimo, que ressaltava o bumbum sarado dela.

"MY ANACONDA DON'T. No ensaio do @blocodapocah de hoje homenageei minha mamãe @nickiminaj", escreveu a famosa citando a artista internacional Nicki Minaj (39).

Na semana passada, Pocah esteve no programa Faustão na Band e comentou sobre o preconceito no funk. "Faz parte das nossas raízes. Todo mundo precisa respeitar, só queremos respeito!", pediu ela na TV.

Veja o corpão da funkeira Pocah!