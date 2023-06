Pocah ostenta curvas impecáveis em cliques de biquíni fio-dental: "Que isso"

A cantora e ex-BBB Pocah deixou os fãs chocados ao exibir seu corpão sarado em dia de piscina

A cantora e ex-participante do BBB 21 Pocah elevou a temperatura das redes sociais ao publicar uma sequência de cliques exibindo seu corpão escultural enquanto renovava o bronzeado de biquíni fio-dental à beira da piscina.

Nos cliques e vídeo postados no feed do Instagram, a morena chamou atenção dos seguidores ao mostrar seu corpo sarado e seu bumbum impecável ao fazer uma foto em frente ao espelho do banheiro, e também na área externa da casa. "Gostosa ouvindo Marina Sena", disse ela na legenda.

Rapidamente a publicação recebeu diversas curtidas e comentários de famosos e fãs de Pocah. "Gostosa", escreveu a ex-BBB Sarah Aline. "Que isso hein mamain", disse a influencer Bianca Andrade. "Que gostosa", falou a cantora Marina Sena. "Que corpo lindo e perfeito hein", falou uma seguidora. "Maravilhosa", comentou uma fã.

Recentemente, a cantora fez um desabafo nas redes sociais após receber comentários maldosos sobre seu corpo. Em sua conta oficial do Twitter, a artista fez uma publicação rebatendo as críticas que recebeu sobre "estar magra demais".

A noiva de Ronan Souza, ainda ganhou o apoio da amiga Juliette. "É um povo chato que fica falando que eu estou magra demais. Que saco! Quem está pegando não está reclamando car****", escreveu Pocah. "Gostosa!", elogiou a campeã do BBB 21. "Se a Ju falou, está falado, porque ela está sempre coberta de razão", respondeu a funkeira.

Confira as fotos de Pocah de biquíni:

Motivo para não usar aliança de compromisso com o noivo

Pocah revelou que não usa uma aliança de compromisso junto com seu noivo, Ronan Souza, e contou o motivo inusitado. Ela contou que tirou o anel um dia para fazer um ensaio fotográfico e nunca mais colocou de volta.

"Muita gente pergunta por que eu não uso aliança. E é porque teve um dia que fiz um ensaio fotográfico, tirei para não aparecer nas fotos e nunca mais botei. Nem sei onde pus (risos). O importante é que Ronan está sempre aqui comigo. Minha relação não é da internet", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.