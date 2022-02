Pocah dispensa sutiã e arranca suspiros com vestido super ousado

Funkeira Pocah dispensa sutiã e arranca suspiros na internet com figurino provocante

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h38

Cheia de beleza e de curvas, a cantora carioca Pocah (27) não costuma passar despercebida em suas publicações nas redes sociais.

A artista que esteve confinada na casa do BBB no ano passado recentemente apareceu toda provocante nos Stories do Instagram, com um look sexy e ousado.

Sem sutiã, a morena exibiu o corpo sarado e bronzeado com um figurino cheio de recortes, além de ser uma peça curtinha, que destacava ainda mais o shape dela.

Nos últimos dias, Pocah lançou um novo clipe, da música Ainda, que faz parte do álbum Indecisa. Toda poderosa, a cantora arrasou nas coreografias e nos look do vídeo. Vale conferir!

Veja o look ousado da Pocah!