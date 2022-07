Pocah arrasa ao surgir só de biquíni em dia na praia

Pocah renova o bronzeado em praia no Rio de Janeiro e exibe corpo sarado ao usar apenas biquíni laranja

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h50

A cantora Pocah (27) agitou os seus fãs na tarde desta sexta-feira, 15, ao ser flagrada em uma praia no Rio de Janeiro. A musa foi fotografada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado na Barra da Tijuca ao lado de amigas. De biquíni laranja, a estrela deixou à mostra o seu corpo sarado e curvilíneo ao se refrescar na água do mar.

Pocah foi fotografada enquanto fazia um lanchinho na praia e também ao mergulhar no mar.

Recentemente, Pocah contou que está com a agenda de compromissos lotada e nem tem tempo de comer direito. “Estou magra porque eu não tenho tempo de comer de tanto que trabalho. Vou dormir todos os dias lá pelas 7 da manhã... Meu sonho seria manter uma dieta, fazer academi... Mas não tenho tempo para isso agora. Estou doida para tirar umas férias”, disse ela.

No início do mês, Pocah celebrou os três anos de namoro com Renan Souza.

Confira as fotos de Pocah na praia:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews