Photoshop? Maraisa é acusada de edição ao exibir cintura finíssima: 'Muito estranho'

Ao mostrar barriga fininha e seca, Maraisa é acusada de usar photoshop e divide opiniões sobre lipo lad

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, deu o que falar nos últimos dias ao compartilhar fotos exibindo uma cinturinha escultural e bem definida. Usando um vestido aberto na barriga, a famosa dividiu opiniões.

A artista, que já fez algumas plásticas, ostentou seu abdômen bem definido nos cliques e acabou sendo acusada de ter usado photoshop na região. É bom lembrar que nos últimos meses, Maraisa tem pegado pesado na academia. Na rede social, ela publica seus treinos de musculação.

"A dama de vermelho chegou para o show em Orlândia-SP. Acho que combino com essa cor, e vocês, o que acham? Amei", disse a sertaneja ao aparecer deslumbrante no vestido ousado, com abertura na barriga e uma fenda na perna.

Nos comentários da publicação, os internautas a acusaram de ter feito edição na cintura. "Cabeção e corpinho será photoshop?", perguntaram. "Mandou um Photoshop, cabeção pra um corpinho, fora que fez lipo pra tirar o excesso. Na moral, ficou muito estranho", escreveram. Outros saíram em defesa dela. "Gente como o povo é invejoso. Mulher está maravilhosa", elogiaram.

Nos últimos dias, Maraisa revelou a identidade de seu novo namorado. Na rede social, ela compartilhou momentos de carinho com o eleito da vez.

Assumiu! Maraisa surge em clima de romance com novo namorado: 'Amor'

Após levantar suspeitas de estar namorando o empresário, Fernando Mocó, com uma foto coladinha com ele, a cantora Maraisa tirou todas as dúvidas neste domingo, 02, ao publicar um vídeo romântico com o eleito.

Além de publicar alguns stories trocando carícias com o amado, a irmã de Maiara, que também está de namorado novo, ainda exibiu um vídeo em seu feed cantando e recebendo uma declaração do companheiro.

Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Nos comentários, os internautas vibraram ao verem a ídola toda apaixonada e encantada por Fernando Mocó. "Como está linda apaixonada", falaram. "O amor está no ar", disseram outros.

Na rede social Fernando Mocó aparece como empresário e sócio proprietário de uma empresa de utensílios para o lar, além de ter uma distribuidora de peças. Nos últimos dias, Maraisa postou uma selfie carinhosa com ele.

A sertaneja está solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.