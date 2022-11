Pés de Paolla Oliveira roubam a cena e os fãs afirmam: 'Tinha que ter um defeito'

Paolla Oliveira mostra foto de biquíni nas redes sociais, mas os pés atraem os olhares dos fãs

A atriz Paolla Oliveira (40) agitou as redes sociais ao compartilhar um álbum de fotos do seu dia de folga na praia. Apesar da artista ter exibido o seu corpão curvilíneo em uma foto de biquíni, um detalhe inusitado roubou a cena: os pés dela!

Paolla exibiu uma foto dos seus pés e os fãs não se seguraram e fizeram comentários sobre isso. Os seguidores ficaram impressionados com o formato do pé e dos dedos da artista. Tanto que fizeram vários comentários.

“Tinha que ter um defeito: os pés”, afirmou um seguidor. “Encontrei um defeito: as unhas dos pés”, comentou outro. “Esse pé é de atleta”, declarou mais um. “Linda, mas o pé deixou a desejar”, escreveu outro.

PAOLLA OLIVEIRA DÁ SHOW EM VÍDEO DANÇANDO

A atriz Paolla Oliveira (40) iniciou o dia com muita animação e mostrando seu gingado nas redes sociais nos bastidores da novela das sete Cara e Coragem! Em vídeo publicado em seu feed no Instagram, a artista surgiu dançando ao som da música Cuff It, da cantora norte-americana Beyoncé (41), ao lado de sua dublê na trama de Claudia Souto, Roberta Felipe.

