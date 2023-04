Paula Freitas muda o visual radicalmente para a grande final do BBB 23: “Quem é?”

Na véspera da final do BBB 23, Paula Freitas surge irreconhecível com novo visual e choca fãs; veja

No último sábado, 22, a ex-bbb Paula Freitas (28) causou alvoroço nas redes sociais ao surgir em uma sequência de cliques arrasadores para mostrar o resultado de sua mudança radical no visual.

É que a biomédica arrancou elogios dos admiradores ao exibir suas novas madeixas. Para comparcer na grande final do BBB 23 que ocorre na próxima terça-feira, 25, a morena optou por fios repicados, mais claros e quentes.

"Ela pediu para voltar como ela entrou na casa mais vigiada do Brasil, quente foi nossa referência, com personalidade e sofisticação! Ela voltou para esquentar ainda mais a grande final do BBB", escreveu Filipy Almeida o responsável pela transformação da musa, na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram chocados com a mudança. "Quem é essa moça?", brincou uma admiradora. "Perfeitaaaaa Arrazouuuuu como sempre!!!", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Mais maravilhosa".

VEJA O NOVO VISUAL DE PAULA FREITAS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @filipy_almeidaoficial

BBB 23: Paula Freitas faz procedimento no bumbum e exibe resultado

Paula Freitas surpreendeu ao compartilhar em seu Instagram que fez um procedimento no glúteo. Com direito a fotos do bumbum, a ex-sister exibiu o resultado. De bruços, a ex-bbb surgiu fazendo carão enquanto mostra o bumbum só de calcinha, com o roupão levantado.