Paula Freitas diz que quer fazer mais procedimentos estéticos: "Lipo e silicone"

Paula Freitas surgiu com algumas mudanças notáveis em seu rosto e surpreendeu os internautas

Quarta eliminada do BBB 23, Paula Freitas (28) compartilhou nas redes sociais o resultado de seu primeiro procedimento estético. Ela, que fez preenchimento labial, pretende realizar outras intervenções.

"Quero fazer ainda lipo, colocar silicone, melhorar o aspecto do bumbum... Mas espero que eu consiga esses resultados com academia e alimentação. Tenho muita vontade de fazer vários procedimentos, mas preciso trabalhar, e esse é meu foco agora. Por enquanto fiz o preenchimento labial e está bom por aí", afirmou em entrevista para a coluna da jornalista Patrícia Kogut.

A ex-BBB chocou os seguidores com o novo visual inesperado. Paula também apareceu com outro tom de cabelo e sobrancelhas amenizadas.

“O BBB já me permitiu tanta coisa boa e uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim. A boca está no processo desinflamatório e para quem queria que meu cabelo acordasse uma 'bucha', sinto informar que não (deu certo). Gratidão, Felipinho, você e sua equipe foram necessários e impecáveis para essa transformação”, disse Paula.

Eliminada do BBB 23, Paula fala sobre revolta de fãs de Juliette: "Fora de contexto"

Paula Freitas anda arrependida do que acabou falando durante o confinamento. A famosa confessou que ter citado o nome de Juliette (33) pode ter gerado revolta em algumas pessoas e influenciado sua saída do reality.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu o coração e lamentou a repercussão negativa sobre o comentário que aconteceu durante o jogo da discórdia. Segundo a ex-BBB, certamente isso foi decisivo para ela não permanecer no jogo.

"Isso que me preocupou, porque eu acho [a Juliette] fod* para caralh*. Então quando eu falei com muita raiva, saiu fora de contexto. Não foi sobre a Ju, mas sobre a Marília. Para mim ela queria ser a Juliette e Juliette só tem uma. Com certeza foi isso que me eliminou nesse momento do jogo", declarou.