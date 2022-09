Paula Fernandes dispensa sutiã e aposta em look ousado para a noite

Cantora Paula Fernandes apostou em um look elegante e ousado para curtir a noite no Rio de Janeiro

Redação Publicado em 14/09/2022, às 08h49

Na última terça-feira, 13, a cantora Paula Fernandes (37) exibiu toda sua beleza em um look usado para curtir a noite no Rio de Janeiro.

Paula Fernandes curtiu um jantar especial na companhia de outros artistas para comemorar os 55 anos da gravadora Warner Music no Brasil.

Na noite, a sertaneja resolveu dispensar o sutiã, e surgiu belíssima com uma combinação entre calça e blazer curtinho que conta com um decote poderoso. E, claro, Paula Fernandes roubou a cena com a produção para o jantar.

Veja as fotos de Paula Fernandes:

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Paula Fernandes curte Ibiza em grande estilo

Nas últimas semanas, a cantora Paula Fernandes chocou com sua boa forma ao fazer cliques deitada na beira da piscina de biquíni. Em Ibiza, a famosa ainda impressionou ao deixar sua barriga seca à mostra ao eleger um vestido todo recortado.

Dona de um estilo único, a artista sempre chama a atenção com suas roupas diferentes em fotos publicadas na rede social. Recentemente, ela deu o que falar ao colocar um body cavado com transparência, que deixou suas entradinhas da barriga à mostra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!