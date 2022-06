Paula Barbosa, a Zefa de Pantanal, fala da repercussão de suas fotos de biquíni

Após exibir seu corpão em fotos só de biquíni, Paula Barbosa conta o que os fãs acharam de suas fotos mais ousadas

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 16h02

A atriz Paula Barbosa (35), que interpreta a Zefa no remake da novela Pantanal, da Globo, ficou surpresa ao ver a repercussão de suas fotos de biquíni. Nos últimos dias, ela compartilhou imagens com o look mínimo ao aproveitar um dia de sol e foi muito elogiada.

A artista contou que os fãs ficaram impressionados com as fotos ousadas, já que a sua personagem é mais discreta na novela. “Essas das fotos sou eu. É que minhas personagens são bem diferentes de mim. A Gina [de Meu Pedacinho de Chão] também não tinha vaidade nenhuma. Então, quem ainda não tinha a Paula se surpreende. E escrevem: 'Nossa, como você é bonita!'”, disse ela.

A atriz ainda revelou que é costuma tirar fotos de biquíni. “Eu gosto muito de praia, de campo. Tenho uma loja de biquíni, então também por isso estou sempre fotografando assim. Às vezes deixam uns comentários grosseiros, mas a gente sabe que internet é assim. Mas elogio faz bem para o ego”, declarou.

Vale lembrar que Paula Barbosa é neta do autor de novelas Benedito Ruy Barbosa, que foi quem criou a história de Pantanal.

Fotos de Paula Barbosa de biquíni: