Magérrima, Patrícia Poeta elege look coladinho e esbanja simpatia ao desembarcar em aeroporto no Rio de Janeiro

A apresentadora Patrícia Poeta (46) desembarcou em grande estilo no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 19. É que a comunicadora elegeu um vestido justíssimo para a ocasião. Sua silhueta marcada atraiu olhares e encantou os fãs.

Nos cliques é possível conferir mais detalhes do look ousado de Patrícia, que apostou em uma peça cinza coladinha de gola alta com transparência nas mangas. Para complementar a combinação descolada, ela elegeu uma jaqueta de couro preta, além de uma bota curta de salto alto e uma bolsa caramelo.

Patrícia chamou a atenção por conta das curvas estonteantes e da beleza natural, mas ela também encantou ao esbanjar simpatia e sorrir para os fotógrafos. Por fim, a apresentadora deu um show de bom humor e conversou com diversos fãs enquanto deixava o aeroporto para cumprir sua agenda de compromissos na capital carioca.

Patrícia Poeta impressiona com silhueta marcada em vestido justíssimo - Fotos: Pereira e Adão/AgNews

Patrícia Poeta é ovacionada ao ter postura comovente em entrevista:

Ainda nesta sexta-feira, 19, a apresentadora Patrícia Poeta recebeu muitas mensagens de elogios após a declaração de solidariedade que fez para o pai de Henry Borel, assassinado em 2021, Leniel Borel durante sua participação no Encontro. A jornalista fez um discurso comovente para demonstrar apoio ao rapaz, que luta pela proteção de outras crianças em risco.

“Você ter transformado o luto em uma luta pela proteção de outras crianças. É admirável. Eu acho que nós temos que te agradecer por isso e torcer para que a justiça seja feita. A gente está aqui hoje, inclusive, para que esse caso não seja esquecido", Patrícia parabenizou o pai de Henry por transformar o luto em força e foi exaltada nas redes sociais. Confira o momento.