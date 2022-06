Patrícia Poeta impressiona ao posar com produção arrasadora em São Paulo: ''Deusa''

Apresentadora Patrícia Poeta brilha ao posar com madeixas onduladas e produção arrasadora nada básica em quarto de hotel

Redação Publicado em 22/06/2022, às 12h10

A apresentadora Patrícia Poeta (45) roubou a atenção toda para ela nesta quarta-feira, 22, ao mostrar toda a sua beleza em suas redes sociais!

Pronta para mais um dia de gravação, dessa vez em São Paulo, a artista global exibiu cliques arrasadores com suas madeixas alongadas e não passou despercebida ao brilhar na web.

Em um quarto de hotel, ela inovou nas poses ao exibir a produção brilhante: "Caí da cama assim hoje (...) Só que não", brincou ela. "Vambora que o dia tá só começando. O dever me chama! Ótima quarta, pessoal!", continuou ela na legenda.

Não demorou muito para a beldade brasileira receber uma chuva de comentários. "Que deusa", admirou uma seguidora. "Sempre linda", admirou outro. "Você é uma das 10 mulheres mais lindas do Brasil", destacou um terceiro.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta participou do júri do Dança dos Famosos e, na visita ao programa de Luciano Huck (50), ela comentou como está se sentindo com o novo desafio de comandar um programa diário.

No palco, a jornalista foi surpreendida com um recado especial de Fátima Bernardes (59), que relembrou que a colega de profissão já havia a substituído na bancada do Jornal Nacional.

