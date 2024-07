Patrícia Poeta impacta com novas fotos de suas férias em Ibiza

De férias do 'Encontro', Patrícia Poeta impacta ao surgir deslumbrante curtindo sua folga na praia de Ibiza, na Espanha

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias. Nesta quarta-feira, 10, a jornalista mostrou como está curtindo sua folga em Ibiza, na Espanha, e mais uma vez chocou com sua beleza natural.

Usando um look de praia estampado, cheio de estilo e elegância, a comandante do Encontro não passou despercebida ao surgir tomando sol e passeando pela ilha. "Sol, mar e sempre boas energias", falou ela ao exibir os novos cliques.

Ao se exibir plena no local, a famosa logo recebeu vários comentários na publicação. "Deusa", enalteceram os fãs. "Belíssima", falaram ao verem os registros. "Encontro com muita beleza", brincaramn outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta parou tudo ao surgir com um biquíni vermelho na praia. A apresentadora global chocou ao revelar o seu corpo atual. É bom lembrar que ela volta ao trabalho no dia 22 de julho.

Dois anos do programa de Patrícia Poeta em São Paulo

No início de julho de 2024, a jornalista Patrícia Poeta comemorou dois anos do 'Encontro', programa matinal exibido diariamente na emissora, nos estúdios de São Paulo. Em entrevista ao site 'Gshow', Patrícia Poeta se mostrou bastante satisfeita com o sucesso do programa e destacou que procura sempre entregar o que o público gosta de assistir. "Meu maior aprendizado é sempre ouvir o que as pessoas querem, os comentários, as sugestões que têm para dar. Elas nos ajudam a fazer o programa todos os dias. Meu desafio é sempre trazer para o Encontro o que o público realmente quer ver e isso só se dá quando você sabe escutar", disse.

"Com a recente mudança do cenário, arrisco dizer que é um programa totalmente novo. Entramos logo após o Bom Dia Brasil, então emendamos nas notícias, no factual, e, ao mesmo tempo, temos a missão de entreter, levando leveza. Adoro essa combinação que tem dado muito certo, como os números comprovam", completou a apresentadora, que chega às 4h na emissora e faz questão de estar presente em cada detalhe da atração.