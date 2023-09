Patrícia Poeta esbanja curvas esculturais ao sambar muito: ''Antiga paixão''

De macacão, Patrícia Poeta esbanja corpaço torneado ao aparecer mostrando seu talento sambando

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou ao mostrar que tem samba no pé. Neste domingo, 24, a jornalista compartilhou um vídeo em sua rede social dançando o ritmo com habilidade e chamou a atenção com seu talento.

Usando um macacão fitness, a comunicadora global deixou suas curvas esculturais em evidência enquanto sambava muito. "De volta a uma antiga paixão… o samba. Ótimo domingo pra nós!", disse ela na legenda.

Nos comentários da postagem, os internautas logo se mostraram admirados com a performance da comandante do Encontro. "Linda, as invejosas piram", brincaram com a famosa. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta chocou ao surgir arrasadora e muito elegante em um look de praia estiloso. No registro, a jornalista posou vestindo um biquíni diferenciado e ostentando sua barriga chapada.

Recentemente, a apresentadora comemorou o aniversário de 21 anos do filho. O menino é fruto do casamento vivido com o diretor global, Amauri Soares, com quem ficou por 16 anos até terminar em 2017.

Veja o vídeo e Patrícia Poeta sambando:

Patrícia Poeta esbanja gingado ao dançar funk

Recentemente, a apresentadora Patrícia Poetadecidiu dividir com os seguidores das redes sociais um vídeo em que aparece aprendendo uma nova coreografia de funk.

Após arrasar dançando o hit 'Tá Ok', ela surgiu ao lado de seu professor, Felipe, e mostrou todo seu gingado ao som da música 'Vuk Vuk', mais um sucesso de Kevin O Chris com participação do DJ NK da Serra.

Para a aula de dança, a jornalista, que comanda o programa Encontro, da TV Globo, apostou em um look justo: um body de alcinha e uma calça preta, além de um tênis branco. Ela também deixou os fios preso de rabo de cavalo.

No começo do vídeo, Poeta mostrou estar com dificuldade para pegar a coreografia, mas após ensaiar bastante, conseguiu acompanhar o professor. "Tentando, tentando e... tentando fazer um 'vuk vuk'", escreveu ela na legenda.