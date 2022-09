Patrícia Poeta esbanja beleza durante o seu treino na academia: ''Gata demais!''

Patrícia Poeta exibiu o seu treino do diae arrancou elogios dos fãs ao esbanjar toda a sua beleza

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 17h44

Nesta segunda-feira, 12, Patrícia Poeta (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir o seu treino do dia. Para isso, a apresentadora publicou uma selfie onde ela aparece na academia, enquanto esbanjava toda a sua beleza.

Na imagem, ela aparece com um top estiloso, que mostrava um pouco de sua barriga negativa, enquanto estava com o cabelo preso, todo suado por conta do exercício pesado.

Na legenda, ela escreveu: "Hoje o foco é um só: queimar aquele monteeeee do doce do fim de semana… Gzuis! Prefiro nem falar da quantidade. Vou assustar vocês. Boa semana pra nós! Com muita energia e saúde sempre!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Gata demais!", falou outro. "Arrasou!", escreveu ainda um terceiro.

Confira a foto que Patrícia Poeta fez durante o seu treino na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Poeta (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta relembra doença que quase a levou a morte

Recentemente, Patrícia Poeta usou suas redes sociais para agradecer a sua vida ao lembrar que há 1 ano ela quase faleceu por conta de uma doença bacteriana. A apresentadora publicou um vídeo, mostrando alguns momentos descontraídos do seu dia e agradeceu por estar viva.

"Viva a vida! …sim, há exatamente um ano, tomei um susto e fui operada às pressas. Por muito pouco, não estaria aqui hoje… Isso me fez ver a vida, cada vez mais, na sua essência. E a celebrar cada conquista, cada dia, cada momento… Ótimo fim de semana pra nós! Saúde, saúde, saúde..sempre. O resto a gente corre atrás!", escreveu ela na legenda do post.

