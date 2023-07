Patrícia Poeta encanta ao surgir caracterizada para festa junina: ''Moça formosa''

Em meio à saída de Manoel Soares da Globo, apresentadora Patrícia Poeta compartilha look para 'arraiá' de Ana Maria Braga

A apresentadora do programa Encontro, Patrícia Poeta mostrou que ainda está no clima junino nas redes sociais! Neste sábado, 01, a artista compartilhou um vídeo de sua caracterização para prestigiar o "arraiá" de ninguém menos que Ana Maria Braga!

No seu perfil no Instagram, a famosa apareceu inicialmente de roupão, e na sequência, surgiu dançando ao som de 'Karolina Vai no Chão', da banda 'O Erótico', que está fazendo sucesso com o hit na web.

Para a festa que acontecerá no interior de São Paulo, a comandante da atração da TV Globo escolheu um look xadrez azul e branco com detalhes em vermelho e mangas bufantes. Para completar o visual, ela apareceu de maria-chiquinha com laços e botas. "Entrei na trend do São João", disse na legenda.

"Adoreiiiii, malemolência total", "Que moça formosa", "Coisa linda", Perfeita", "Maravilhosa", elogiaram os seguidores.

Vale destacar que Patrícia não se pronunciou sobre a saída do colega de trabalho, Manoel Soares, da TV Globo. Neste sábado, 01, Soares usou a web para esclarecer alguns boatos em torno de sua demissão. Ele deixou a emissora na última sexta-feira, 30, após seis anos de parceria e foi alvo de questionamentos sobre a sua postura nos bastidores. O comunicador escreveu uma nota oficial para desmentir os rumores.

Confira o look de Patrícia Poeta:

Quem é a substituta de Patrícia Poeta? Conheça Valéria Almeida

Escalada para cobrir as férias de Patrícia Poeta no programa Encontro, a jornalista Valéria Almeida (39) conta uma história de vida impactante. Em entrevista à Revista CARAS, ela revelou que enfrentou muitas batalhas para conquistar seu espaço. Inclusive, já chegou a trabalhar como diarista.

"O processo não foi simples, eu não tinha condições financeiras e fiquei muito tempo desempregada, porque viam meu endereço, minha foto 3x4 e aquela combinação não dava, ninguém me chamava. Comecei a trabalhar quando passei a colocar endereços que não eram meus, porque era um lugar descriminado", revelou.

Valéria, que tem se destacado no comando do quadro Bem Estar, do programa É de Casa, contou que passou por perrengues na época da faculdade e precisou fazer faxina na casa dos próprios professores para conseguir pagar as contas.