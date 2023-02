Patrícia Poeta dá repaginada no visual e exibe resultado na web: ''Mais linda ainda''

Apresentadora do 'Encontro' Patrícia Poeta decide renovar o visual e encanta os fãs ao mostrar a transformação nos fios

A apresentadora do EncontroPatrícia Poeta (46) resolveu transformar o visual e chamou atenção dos fãs ao dividir o resultado!

Na noite de quarta-feira, 15, a comandante do programa matinal da TV Globo compartilhou um registro ao lado do cabeleireiro responsável pela mudança em seus fios, Augusto Allencar.

Na imagem, publicada em sua conta oficial do Instagram, a artista, que estava com um tom mais acobreado, deu uma iluminada nos cabelos e surgiu com luzes loiras. "Dando um tapa no visú…", escreveu Poeta ao legendar a publicação, que recebeu chuva de elogios dos seguidores nos comentários.

"Como é linda", "Lindona de sempre", "Um espetáculo", "Deusaaaa", "Maravilhosa como sempre", "Ficou mais linda ainda", "Perfeição", se derreteram os admiradores da famosa.

Confira o novo visual de Patrícia Poeta:

Manoel Soares quebra o silêncio sobre Patrícia Poeta

Manoel Soares (43) quebrou o silêncio sobre a onda de críticas que caem, quase diariamente, sobre Patrícia Poeta. Em entrevista para a revista Veja, o apresentador disse ser grato pelo carinho que recebe, mas afirmou não achar correto a forma como a colega vem sendo tratada.

"Ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Fico extremamente grato com o carinho das pessoas, mas sempre digo que o carinho que elas têm por mim não lhes dá o direito de ser hostil com ninguém".

Alguns telespectadores chegaram a cogitar que ele estaria sendo mal aproveitado no "Encontro" e isso rendeu boatos na internet. “Obviamente, tanto eu como a Patricia temos visões de mundo que se conectam, senão não estaríamos trabalhando no mesmo programa”, disse ele na revista Poder.

