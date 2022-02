Para ser entrevistada em podcast, Maisa Silva aparece poderosa em look rosa

Maisa Silva postou alguns cliques vestindo um lindo look rosa, que usou para participar de uma entrevista

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 19h36

Nesta quinta-feira, 24, Maisa Silva (19) postou em suas redes sociais alguns cliques com seu look escolhido para ser entrevistada.

A atriz que foi ao poscast Podpah nesta quinta-feira, posou para fotos com um look rosa poderoso composto por um cropped e uma calça.

No post em seu Instagram, a influenciadora escreveu na legenda: "Pronta para o Podpah. Quero ver todos os meus primos assistindo e comentado". Maisa chama carinhosamente seus fãs de "primos", e seus seguidores a chamam pelo mesmo apelido.

Os "primos" da jovem artista, adoraram a postagem. "Que maravilhosa meu Deus", comentou um seguidor. Outro fã escreveu: "Sempre linda".

A atriz da série De Volta aos 15 ainda compartilhou os cliques no Twitter e escreveu: "look bem lindinho". E por lá, os seguidores da jovem também rasgaram elogios. "Prima serviu muito no look de hoje. Entregou", comentou um fã. E outra seguidora elogiou: "Prima tá muito gata de rosa".

Confira aqui o look de Maisa!