Paolla Oliveria surge esbanjando estilo e corpo musculoso em foto com look colorido

A atriz Paolla Oliveira esbanjou beleza e boa forma ao surgir vestindo look colorido em nova foto para suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 21, Paolla Oliveira (40) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto esbanjando estilo e boa forma.

A atriz surgiu deslumbrante em seu Instagram com um look de cores vibrantes. A estrela da novela “Cara e Coragem” usava um terninho laranja e uma saia vermelha e rosa.

O cabelo da atriz também surpreendeu, já que Paolla apareceu com eles curtinhos no estilo Chanel, diferente o usual em que esbanja as longas mechas morenas.

“Pode chegar, verão! O calor transforma, alegra, aquece... Que seja deliciosamente incrível”, escreveu a namorada de Diogo Nogueira (41) na legenda da foto tirada por Ivan Erick Menezes.

Os fãs da intérprete da personagem Pat na novela das 19h adoraram o post e rasgaram elogios nos comentários! “Linda”, escreveu uma seguidora. E outra fã escreveu: “É uma Deusa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Romance!

Nesta última terça-feira, Paolla e seu namorado Diogo Nogueira deixaram a internet em polvorosa ao posarem apenas de roupas íntimas.

O casal surgiu em clima de romance em um vídeo publicado nas redes sociais. A atriz vestia uma lingerie e o cantor usava apenas uma cueca cinza.