Paolla Oliveira ultrapassa os limites da beleza ao publicar fotos com look verde

A atriz Paolla Oliveira esbanjou beleza em fotos compartilhadas nas redes sociais e recebeu chuva de elogios dos seus seguidores

Neste sábado, 15, Paolla Oliveira (40) deixou seus fãs babando ao compartilhar um par de fotos em seu Instagram onde esbanjava beleza.

A atriz apareceu nos cliques sorridente e com pouca maquiagem em um belíssimo vestido verde recortado nas laterais.

“Um ótimo sábado pra todos”, desejou a intérprete de Pat na novela “Cara e Coragem”, na legenda de sua publicação.

A futura mamãe Cláudia Raia marcou presença nos comentários para elogiar a amiga! “Affff que linda”, escreveu a esposa de Jarbas Homem de Mello.

Os fãs de Paolla também adoraram a postagem da artista e fizeram chover elogios nos comentários! “Você humilha na sua beleza”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Mulher maravilhosa”.

Ainda na madrugada deste sábado, Diogo Nogueira (41) fez um show na Oktoberfest no Rio de Janeiro e sua namorada Paolla Oliveira fez uma participação especial na apresentação.

Com um vestido branco coladinho, a artista mostrou o samba no pé e elevou a temperatura da apresentação. Ao final da participação, os pombinhos esbanjaram simpatia com sorrisos e um beijinho.