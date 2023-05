Paolla Oliveira ultrapassa os limites da beleza ao posar para fotos no sofá

A atriz Paolla Oliveira recebeu chuva de elogios ao compartilhar fotos no sofá com look colorido em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 5, Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos do seu look no Instagram.

A atriz surgiu posando no sofá de sua casa, esbanjando beleza, fazendo carão e sorrindo para as fotos compartilhadas nas redes sociais.

A namorada de Diogo Nogueira apareceu com um look colorido composto por uma camisa cinza e laranja e uma calça toda laranja.

“A cara de sextou esconde gravação, texto, correria... Mas é isso, bora minha gente”, escreveu a artista na legenda da postagem contendo duas fotos.

Os seguidores de Paolla adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Amo esse sorriso, essa luz que você tem. Maravilhosa, deusa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Deusa”.

Recentemente, outra atriz chamou atenção ao compartilhar uma foto de seu look. Dira Paes chamou atenção ao posar nos bastidores de uma gravação.

A atriz surgiu com um vestido longo com imagens do Rio de Janeiro estampadas em azul. A foto foi tirada durante as gravações do filme Ó Pai Ó 2, em Salvador.