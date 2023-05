Paolla Oliveira tira toda a roupa em ensaio ousado: “Delícia”

Atriz Paolla Oliveira escandaliza nas redes sociais ao tirar a roupa e surgir só de lingerie em ensaio fotográfico

A atriz Paolla Oliveira (41) paralisou o Instagram na manhã desta segunda-feira, 22. É que a artista compartilhou alguns registros de um ensaio fotográfico pra lá de ousado, em que ela aparece se despindo em um atêlie. Os cliques só de lingerie levaram os seguidores da musa à loucura e acumularam elogios nos comentários.

Entre as imagens, Paolla tira a calça sem pudor e deixa à mostra um conjunto de lingerie off white. A morena também apostou em uma meia calça branca para os cliques em que exibe o corpão magérrimo e o bumbum empinado enquanto faz caras e bocas. Ela terminou a sequência de fotos sorrindo para a câmera após tirar a peça de roupa.

“Bora começar a segunda-feira com a delícia de quem tira aquela roupa apertada que não cabe mais?! Check”, Paolla legendou a publicação com uma reflexão e marcou o perfil dos profissionais responsáveis pelas fotos, que foram tiradas pelo fotógrafo João Arraes no ateliê do renomado pintor brasileiro Carlos Vergara.

Nos comentários, os fãs da musa não pouparam elogios para o álbum de imagens ousadas: “Como pode ser tão linda?”, perguntou um seguidor. “Ai meu Deus, como é linda!”, exclamou outro admirador. “Libertador”, comentou outro fã sobre os cliques. “É muito maravilhosa”, disse mais um. “A mulher mais bonita do Brasil”, opinou outro.

