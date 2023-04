Paolla Oliveira tira a jaqueta e fica só de sutiã: ''Arrasa''

Em ensaio, Paolla Oliveira tira a jaqueta e dá show de beleza ao ficar de lingerie

A atriz Paolla Oliveira (41) chamou a atenção com novos cliques arrasadores em sua rede social. Neste sábado, 22, a famosa compartilhou fotos de um ensaio cheio de atitude que protagonizou e impressionou com sua beleza.

Nos registros, a artista apareceu fazendo carão e roubou a cena ao surgir tirando a jaqueta jeans. De lingerie cor da pele, Paolla Oliveira deu um show de sensualidade com estilo.

"É isso… A gente não veste o look, arrasa no carão e finge naturalidade. Ta aí o resultado do ensaio", disse a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) sobre sua tática no trabalho.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Linda de bonita", escreveu Grazi Massafera (40). "E arrasa super, maravilhosa", admiraram outros.

Veja as fotos de Paolla Oliveira tirando a jaqueta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira rebate internautas que a acusaram de esconder gravidez: “Sério!”

Recentemente, a atriz Paolla Oliveira decidiu rebater os comentários que recebeu em suas redes sociais, para acabar de vez com os boatos que estão circulando na web sobre uma suposta gravidez.

É que após participar de um ensaio de Carnaval na quadra da Grande Rio, escola carioca da qual é rainha de bateria, a namorada Diogo Nogueira chamou a atenção dos internautas pelo seu físico. "Vem um baby aí?", questionou um. "Tem um bebê aí", disse outro.

Em seu Instagram, Paolla se manifestou e desmentiu todos os boatos e afirmou que não está à espera de nenhum bebê. “Fiz um vídeo lindo para vocês, e estava dando uma olhada hoje nos comentários, e tava aqui vendo vocês falarem sobre um tema que vocês amam: bebê. Meu Deus, como amam esse tema. E eu estava aqui me divertindo com todos os comentários porque na verdade são muito carinhosos. Mas no meio da diversão eu estava aqui pensando que isso é na verdade um papo muito sério", iniciou a famosa.

Na sequência, ela confessou que certos tipos de comentários disfarçados de ‘elogios’ podem devastar o psicológico das pessoas. "Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres, já que a gente ainda é tão 'noiada' com o corpo, e fomos ensinadas a nos preocupar com essa coisa da aparência”. Leia mais aqui.